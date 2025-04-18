Türkiye'nin farklı bölgelerinde her gün çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Bu sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilip kamuoyuyla paylaşılıyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü de yurt genelinde çok sayıda deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaçtı? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 19 Nisan 2025 tarihli güncel deprem verileri…