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HaberlerSağlık19 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 19 Nisan vaka sayısı 2021
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19 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Vatandaşlar 19 Nisan koronavirüs tablosunu araştırıyor. En güncel verilere göre koronavirüs vaka sayısında düşüş başladı. Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs vaka sayısını yayınlıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

19 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 19 Nisan vaka sayısı 2021

19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu. İşte son dakika koronavirüs vaka sayısı...

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

19 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen "kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması"nd​​​​​​​a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, maske takmayan, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayan 2 bin 187 kişiye idari para cezası, 3 kişiye ise adli işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı belirtilerek, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceği bildirildi.

Bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor."

Akdeniz Üniversitesince, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu sprey formunda da kullanılabilecek ilaç ve aşı adayı geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibi tarafından geliştirilen ilacın, "Transient Bitki Ekspresyon Sistemi" ile bir tür tütün olan "nicotiana benthamiana"nın yapraklarında üretilen proteini temel aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Mammedov, sprey şeklinde kullanılması halinde virüsün hücreye girişini engellemek için büyük öneme sahip "anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2)" üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Kovid-19 virüsünün bloke ettiği bu enzimin, vücutta azalmasının insanda önemli sağlık sorunlarına yol açtığını aktaran Mammedov, enzimin, yoğun bakımdaki hastaların çoğunluğunda az miktarda bulunduğunun gözlemlendiğini kaydetti.

"Transient Bitki Ekspresyon Sistemi ile bu enzimin yüksek oranda oluşturulmasını sağladık. Artık bu enzimi, insanların hayatını kurtarmak için piyasaya sunmaya hazırız. Bitkiden ürettiğimiz bu proteinler hem sprey hem de enjeksiyon formlarında tedavide kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulunan Mammedov, maddi kaynağın bulunması halinde ilacın 4 ay içinde piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 21 kişiye 66 bin 150 lira, Afyonkarahisar'da aynı nedenlerle 9 kişiye 12 bin 24 lira para cezası verildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yine tedbirleri ihlal eden 7 kişiye 6 bin 31 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye idari para cezası uygulandı, Samsun'da karantina kuralını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Konya Selçuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetimde, 53 kişiye idari para cezası verildi.

Afyonkarahisar'daki asayiş uygulamasında 11 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Adatepe köyü ile Çardak beldesindeki Emek Tatil Sitesi, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünde yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başladı.

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