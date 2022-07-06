ATV ile gezerken buldu... 15 kilogram ağırlığında! 0:00 / 0:00

DHA

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti.

DHA'nın haberine göre bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, mantarın en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.

Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.