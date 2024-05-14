Cumhuriyet’in kuruluş sürecini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla unutulmayacak multimedya öğeler, dans ve müzikle anlatan, Türkiye’de sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan “1923 Müzikali” sezonun son oyunu için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda seyirciyle buluşacak.

Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın ve genç tiyatro oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili’nin yer aldığı sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan '1923', Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bandırma Vapuru’na yakından bakmak ve bu tarihi ana sahnede tanık olmak isteyen tüm tiyatroseverleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne davet ediyor.