Dolar
Döviz
Haberler > Ekonomi > Döviz > Türkiye'yi o ülkelerle bir tuttular

İki ABD'li kredi kurumu Türkiye'nin notunu Kenya, Surinam seviyesine indirdi!

Türkiye bu not indirimi ile Azerbaycan, Brezilya, Kosta Rika, Hırvatistan, Bahreyn, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Vietnam ve Gürcistan gibi ülkelerin bile gerisinde kalırken Senegal, Sırbistan, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Arnavutluk, Arjantin, Cook Adaları, Kenya, Karadağ ve hatta Papua Yeni Gine ve Surinam ile bir tutuldu

18.08.2018 - 13:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye ekonomisinde yıllar sonra ilk kez iki kredi derecelendirme kuruluşu birden aynı gün not düşürdü. Her iki kuruluş da ABD Başkanı Donald Trump’un rahip Brunson tavrından sonra Türkiye’nin kredi notunu birlikte kırarak kendilerinden bekleneni yaptı. 

S&P, Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun “BB-“den “B+”ya, düşürdü, görünümü “durağan” olarak belirtti. Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürdü. Her iki ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Birlikte hareket ederek iktisadi temellerden uzak “siyasi” bir not kararı verdiklerini de göstermiş oldu. Peki Türkiye'yi hangi ülkelerle bir tuttular? 

KENYA, SURİNAM LİGİNE İNDİRDİLER

Türkiye bu not indirimi ile Azerbaycan, Brezilya, Kosta Rika, Hırvatistan, Bahreyn, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Vietnam ve Gürcistan gibi ülkelerin bile gerisinde kalırken Senegal, Sırbistan, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Arnavutluk, Arjantin, Cook Adaları, Kenya, Karadağ ve hatta Papua Yeni Gine ve Surinam ile bir tutuldu.

851 milyar dolarlık milli geliri ile kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 30'u geçmeyen Türkiye 75 milyar dolarlık Kenya ile aynı lige indirildi. 3 milyar dolarlık Surinam yüzde 60 borç/milli gelir oranı ile Türkiye ile aynı sınıfta tutuldu.

İşte makro dengelerle aynı sınıfta tutulduğumuz ülkelerin listesi: 

Ülke

 Milli Gelir Büyüme Faiz Enflasyon İşsizlik Borç / Milli gelir Cari açık Nüfus

Türkiye

 851 7.40% 17.75% 15.85% 9.70% 28.30% -5,5 80,81

Arjantin

 638 3.60% 45.00% 31.20% 9.10% 57.10% -4,8 44,05

Bangladeş

 250 7.30% 6.75% 5.51% 4.20% 27.10% -2,6 161,8

Vietnam

 224 6.79% 6.25% 4.46% 2.01% 61.50% 2,9 95,5

Kenya

 75 5.70% 9.00% 4.35% 11.50% 57.10% -5,9 46,6

Kosta Rika

 57 2.55% 5.00% 2.08% 8.70% 65.10% -3 4,95

Hırvatistan

 55 2.50% 2.50% 2.10% 8.80% 78.00% 3,9 4,11

Sırbistan

 41 4.40% 3.00% 2.40% 14.80% 61.50% -5,7 7

Azarbaycan

 41 1.30% 10.00% 2.80% 5.00% 46.40% 5,6 9,8

Honduras

 23 3.10% 5.50% 4.20% 6.70% 38.45% -1,7 8,87

Papua Yeni Gine

 21 2.20% 6.25% 4.50% 2.60% 33.50% 15,3 8,25

Senegal

 16 6.30% 4.50% -0.80% 15.70% 42.60% -5,3 15,85

Nikaragua

 14 4.30%   5.17% 3.30% 46.80% -5 6,39

Arnavutluk

 13 4.45% 1.00% 2.30% 13.00% 69.92% -6,4 2,87

Bahamalar

 12 2.50% 4.00% 1.80% 10.10% 67.80% -11,4 0,38

Karadağ

 5 4.50%   3.40% 18.42% 62.50% -19,1 0,62

Fiji

 5 4.20% 0.50% 4.70% 6.31% 44.00% -7,4 0,91

Surinam

 3 -2.10% 25.00% 8.60% 9.70% 57.48% -4,4 0,56

Ekonomi yönetiminin son 10 günde aldığı aksiyon planları dikkate bile almadan rapor yazan her iki kurum da yaşanan gelişmeler karşısında yeterli önlem alınmadığını ileri sürdü.

YETERLİ ÖNLEM ALINMADI İDDİASI

Moody’s’den yapılan açıklamada, para birimindeki zayıflamanın merkez bankası bağımsızlığına dair endişelerle ve şu andaki mali bozulmanın sebeplerini net ve güvenilir bir biçimde ortaya koyan plan eksikliği ile ivme kazandığına dikkat çekildi. Yükselen dış fonlama riski ile beraber mali koşulların sıkılaşması ve para biriminin zayıflamasının enflasyonun yükselmesine ve büyümenin gerilemesine sebep olabileceği ifade edildi.

S&P'den yapılan açıklamada görünümün durağan olarak teyit edilmesinin Türkiye'nin gelecek 12 aydaki risk dengesin yansıttığı belirtildi. S&P ayrıca liranın volatilitesinin yüksek olmasının ve ödemeler dengesinin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği ifade edildi. Derecelendirme kuruluşu, liranın zayıf seyretmesinin, yüksek enflasyonunun ve yüksek cari açığın Türkiye'nin kırılgan olmasında ana faktör olduğuna dikkat çekti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Bizim niye ulusal kredi derecelendirme kurumumuz yok.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.