Türkiye ekonomisinde yıllar sonra ilk kez iki kredi derecelendirme kuruluşu birden aynı gün not düşürdü. Her iki kuruluş da ABD Başkanı Donald Trump’un rahip Brunson tavrından sonra Türkiye’nin kredi notunu birlikte kırarak kendilerinden bekleneni yaptı.

S&P, Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun “BB-“den “B+”ya, düşürdü, görünümü “durağan” olarak belirtti. Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürdü. Her iki ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Birlikte hareket ederek iktisadi temellerden uzak “siyasi” bir not kararı verdiklerini de göstermiş oldu. Peki Türkiye'yi hangi ülkelerle bir tuttular?

KENYA, SURİNAM LİGİNE İNDİRDİLER

Türkiye bu not indirimi ile Azerbaycan, Brezilya, Kosta Rika, Hırvatistan, Bahreyn, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Vietnam ve Gürcistan gibi ülkelerin bile gerisinde kalırken Senegal, Sırbistan, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Arnavutluk, Arjantin, Cook Adaları, Kenya, Karadağ ve hatta Papua Yeni Gine ve Surinam ile bir tutuldu.

851 milyar dolarlık milli geliri ile kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 30'u geçmeyen Türkiye 75 milyar dolarlık Kenya ile aynı lige indirildi. 3 milyar dolarlık Surinam yüzde 60 borç/milli gelir oranı ile Türkiye ile aynı sınıfta tutuldu.

İşte makro dengelerle aynı sınıfta tutulduğumuz ülkelerin listesi:

Ülke Milli Gelir Büyüme Faiz Enflasyon İşsizlik Borç / Milli gelir Cari açık Nüfus Türkiye 851 7.40% 17.75% 15.85% 9.70% 28.30% -5,5 80,81 Arjantin 638 3.60% 45.00% 31.20% 9.10% 57.10% -4,8 44,05 Bangladeş 250 7.30% 6.75% 5.51% 4.20% 27.10% -2,6 161,8 Vietnam 224 6.79% 6.25% 4.46% 2.01% 61.50% 2,9 95,5 Kenya 75 5.70% 9.00% 4.35% 11.50% 57.10% -5,9 46,6 Kosta Rika 57 2.55% 5.00% 2.08% 8.70% 65.10% -3 4,95 Hırvatistan 55 2.50% 2.50% 2.10% 8.80% 78.00% 3,9 4,11 Sırbistan 41 4.40% 3.00% 2.40% 14.80% 61.50% -5,7 7 Azarbaycan 41 1.30% 10.00% 2.80% 5.00% 46.40% 5,6 9,8 Honduras 23 3.10% 5.50% 4.20% 6.70% 38.45% -1,7 8,87 Papua Yeni Gine 21 2.20% 6.25% 4.50% 2.60% 33.50% 15,3 8,25 Senegal 16 6.30% 4.50% -0.80% 15.70% 42.60% -5,3 15,85 Nikaragua 14 4.30% 5.17% 3.30% 46.80% -5 6,39 Arnavutluk 13 4.45% 1.00% 2.30% 13.00% 69.92% -6,4 2,87 Bahamalar 12 2.50% 4.00% 1.80% 10.10% 67.80% -11,4 0,38 Karadağ 5 4.50% 3.40% 18.42% 62.50% -19,1 0,62 Fiji 5 4.20% 0.50% 4.70% 6.31% 44.00% -7,4 0,91 Surinam 3 -2.10% 25.00% 8.60% 9.70% 57.48% -4,4 0,56

Ekonomi yönetiminin son 10 günde aldığı aksiyon planları dikkate bile almadan rapor yazan her iki kurum da yaşanan gelişmeler karşısında yeterli önlem alınmadığını ileri sürdü.

YETERLİ ÖNLEM ALINMADI İDDİASI

Moody’s’den yapılan açıklamada, para birimindeki zayıflamanın merkez bankası bağımsızlığına dair endişelerle ve şu andaki mali bozulmanın sebeplerini net ve güvenilir bir biçimde ortaya koyan plan eksikliği ile ivme kazandığına dikkat çekildi. Yükselen dış fonlama riski ile beraber mali koşulların sıkılaşması ve para biriminin zayıflamasının enflasyonun yükselmesine ve büyümenin gerilemesine sebep olabileceği ifade edildi.

S&P'den yapılan açıklamada görünümün durağan olarak teyit edilmesinin Türkiye'nin gelecek 12 aydaki risk dengesin yansıttığı belirtildi. S&P ayrıca liranın volatilitesinin yüksek olmasının ve ödemeler dengesinin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği ifade edildi. Derecelendirme kuruluşu, liranın zayıf seyretmesinin, yüksek enflasyonunun ve yüksek cari açığın Türkiye'nin kırılgan olmasında ana faktör olduğuna dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ