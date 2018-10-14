Valilik tarafından ikincisi 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Adana Lezzet Festivalinin yapıldığı Merkez Park'ta, börekten kebaba, tatlı çeşitlerinden şalgam ve muzlu süte kadar birçok yemek ve içecek çeşidi satışa sunuldu.

AA'nın haberine göre, bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimileri ailecek festival alanını gezdi ve yöresel yemekleri tattı. Alanı gezen çok sayıda kişi de yöresel yemeklerin fotoğraflarını çekti.

Festivalin son gününde Adana yemek yarışması ve geleneksel Adana yemekleri atölyeleri yapıldı. Festivalin konuk ülkesi Çin'den gelen şefler Ding Fayao ve Zhang Feng de kendi mutfaklarından örnekler sundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin son gününde etkinliğin hız kesmeden ilk günkü gibi canlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Festivale yurt içi ve dışından yoğun ilgi olduğunu ifade eden Demirtaş, "Dün yaklaşık 90 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini duydum. Bu sadece bizim sayabildiklerimiz. Bizim amacımız hedefe ulaşmak. Şu an hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ben toplam 100 bin civarında vatandaş olursa büyük bir başarı demiştim. Bugün 100 binin üzerine geçmiş bulunmaktayız." dedi.

Demirtaş, festivali bir marka haline getireceklerini de sözlerine ekledi.

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