Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu kazada otobüs şoförü Uğur Kaplan tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ve 9 uzman çavuş refakatinde Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek için yola çıkan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, Ramazan Sayıl yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a arkadan çarptı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu (30) şehit oldu, bir düzensiz göçmen de hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Otobüsün yanarak demir yığınına döndüğü kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
ŞOFÖRLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Kazadan yara almadan kurtulan 2 araç şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden otobüs şoförü Uğur Kaplan tutuklandı, TIR şoförü Ramazan Sayıl ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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