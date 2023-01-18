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Haberler Gündem Trafik Mersin'de 2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı! - En son haberler
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Mersin'de 2 askerin şehit olduğu kazada otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 göçmenin hayatını kaybettiği kazada TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü tutuklandı. 33 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TIR şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Mersin'de 2 askerin şehit olduğu kazada şoför tutuklandı! - En son haberler
DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu kazada otobüs şoförü Uğur Kaplan tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ve 9 uzman çavuş refakatinde Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek için yola çıkan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, Ramazan Sayıl yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a arkadan çarptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu (30) şehit oldu, bir düzensiz göçmen de hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Otobüsün yanarak demir yığınına döndüğü kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖRLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Kazadan yara almadan kurtulan 2 araç şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden otobüs şoförü Uğur Kaplan tutuklandı, TIR şoförü Ramazan Sayıl ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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