Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ve 9 uzman çavuş refakatinde Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek için yola çıkan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, Ramazan Sayıl yönetimindeki demir profil yüklü TIR'a arkadan çarptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu (30) şehit oldu, bir düzensiz göçmen de hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Otobüsün yanarak demir yığınına döndüğü kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.