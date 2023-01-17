Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, TIR'a arkadan çarptı.
OTOBÜS ALEV ALEV YANDI
AA'nın haberine göre; kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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