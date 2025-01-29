Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Efeler'de 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi
        ABONE OL

        Aydın'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen panelvanı, Efeler ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramalarda 2 bin 700 litre bitkisel karışımlı olduğu ifade edilen yağ bulundu.

        Yapılan incelemede, satışa hazır ambalajlı ürünün tağşişli yağ olduğu tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 103 bin lira ceza uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
        #tağşişli yağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak