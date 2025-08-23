2 bin yıllık bronz kol parçası, 45 yıl sonra ilk kez sergide

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde hummalı bir çalışma başladı.

Müzenin, küçük eserler ve taş eserler salonlarında teşhir yenileme çalışmaları yapıldı. 1790 metrekare olan salonların yıllardır değişmeyen ve oldukça eskiyen vitrinleri, binanın iç duvar boyaları yenilendi.

Uzun süredir teşhirde olan eserlerin yerine de depoda bulunan birçok eser, ilk kez teşhire çıktı. Toplam 1300 eser, depodan çıkarak tarih tutkunlarına sunuldu.

"ORTALAMA AYDA 2 BİN ZİYARETÇİMİZ OLUYOR"

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Müzemiz, 1927 yılında Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi'nde, 1984 yılından itibaren de Konak'taki binasında hizmet vermeye başlayan İzmir'in en eski müzesidir. Konak Varyant'ta olması nedeniyle ziyaretçiler açısından merkezi bir konumdadır. Yaz dönemlerinde ortalama ayda 2 bin ziyaretçimiz oluyor.

35 yıldır aynı teşhirle devam eden müzemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gönderdiği ödenekle 1790 metrekare alanda, 12 vitrinde uzmanlarımızca yenileme çalışmasına başladık. Haziran ayında başlayan çalışmalar ağustos ayı itibarıyla tamamlandı. Bakanlığımıza ait Kültür Sanat Fabrikası'nda açtığımız müzeye birçok eserimiz taşındığı için İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de güncellemeye gitmemiz gerekmişti. Teşhirde birçoğu ilk kez sergilenen 1300 eser var" dedi.