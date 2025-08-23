Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 2 bin yıllık bronz kol parçası, 45 yıl sonra ilk kez sergide

        2 bin yıllık bronz kol parçası, 45 yıl sonra ilk kez sergide

        İzmir Arkeoloji Müzesi'nde 2 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmada, 1790 metrekarelik alandaki 4 ayrı salonda, 12 vitrinde yenileme çalışması yapıldı. Bulunduktan 45 yıl sonra ilk kez sergilenen, kime ait olduğu belirlenemeyen Roma Dönemi'ne ait kol gibi çok sayıda eser depolardan teşhire çıktı. Müze Müdürü Savaş Gürbüz, "Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        45 yıl sonra ilk kez!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ödenekle, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde hummalı bir çalışma başladı.

        Müzenin, küçük eserler ve taş eserler salonlarında teşhir yenileme çalışmaları yapıldı. 1790 metrekare olan salonların yıllardır değişmeyen ve oldukça eskiyen vitrinleri, binanın iç duvar boyaları yenilendi.

        Uzun süredir teşhirde olan eserlerin yerine de depoda bulunan birçok eser, ilk kez teşhire çıktı. Toplam 1300 eser, depodan çıkarak tarih tutkunlarına sunuldu.

        "ORTALAMA AYDA 2 BİN ZİYARETÇİMİZ OLUYOR"

        İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Müzemiz, 1927 yılında Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi'nde, 1984 yılından itibaren de Konak'taki binasında hizmet vermeye başlayan İzmir'in en eski müzesidir. Konak Varyant'ta olması nedeniyle ziyaretçiler açısından merkezi bir konumdadır. Yaz dönemlerinde ortalama ayda 2 bin ziyaretçimiz oluyor.

        REKLAM

        35 yıldır aynı teşhirle devam eden müzemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gönderdiği ödenekle 1790 metrekare alanda, 12 vitrinde uzmanlarımızca yenileme çalışmasına başladık. Haziran ayında başlayan çalışmalar ağustos ayı itibarıyla tamamlandı. Bakanlığımıza ait Kültür Sanat Fabrikası'nda açtığımız müzeye birçok eserimiz taşındığı için İzmir Arkeoloji Müzesi'nde de güncellemeye gitmemiz gerekmişti. Teşhirde birçoğu ilk kez sergilenen 1300 eser var" dedi.

        "ÖNEMLİ BİR YÖNETİCİYE AİT OLABİLİR"

        Birçok eserin ilk kez ziyaretçiye sunulduğunu belirten Müze Müdürü Gürbüz, bunlardan birinin de Roma Dönemi'ne ait, parmağında yüzük olan bronz bir kol olduğunu söyledi. Gürbüz, "Foça'da, denizden bulunmuş bir eserimiz. 1980 yılında müzemize getirilmiş. Restorasyon çalışması yapılıp, teşhire hazırlandı. 45 yıl sonra bu bronz kol sergiye alındı.

        Önemli bir yöneticiye ait olabilir. Başı olmadığı için kime ait olduğunu tespit edilememiş. Parmağında bir yüzük var, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser" diye konuştu. Ziyaretçilere seslenen Gürbüz, "2 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladık. Yeni teşhirimizi hazırladık, koyduk. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #2 bin yıllık bronz kol parçası
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi