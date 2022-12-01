2 çocuk babasıydı! Evinin önünde kanlı infaz! 0:00 / 0:00

DHA

Burdur'da olay, gece geç saatlerde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen mahalleli, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak'ın (38) evinin önünde, yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gökhan Tombak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

Gökhan Tombak´ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede, Gökhan Tombak'ın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Gökhan Tombak'ın, otopsinin ardından Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.