İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 2 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
2 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.09.2021 20:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.09.2021 20:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.09.2021 20:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|02.09.2021 20:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 2 EYLÜL
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) September 2, 2021
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