İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 2 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

2 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.09.2021 20:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.09.2021 20:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.09.2021 20:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silahtar Terfi Çıkışında Kaynak Çatlağı Sebebiyle Bakım Onarım Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.09.2021 20:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 5:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 2 EYLÜL