Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu! | Son dakika haberleri

        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!

        Tekirdağ'da, evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan 38 yaşındaki anne İ.A. ile 15 yıl hapis cezası verilen 64 yaşındaki anneanne T.S., 5 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Çorlu'da yaşayan İ.A. (38), 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.’nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı.

        BOĞUP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

        DHA'daki habere göre İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

        BEBEĞİN CESEDİ BULUNDU

        Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.

        ANNE İLE KIZI KAYIPLARA KARIŞTI

        Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.

        JASAT ANNE KIZIN PEŞİNE DÜŞTÜ

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İsrail Tesla'dan teklif istedi
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor