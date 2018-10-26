İstanbul Büyükçekmece'deki Muratçeşme Mahallesi'nde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) 2 hafta önce dünya evine girmişti. İddiaya göre 2 haftalık evlilik sürecinde kıskançlık krizine giren Beytullah Güraslan karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Fatma Güraslan olay yerinde hayatını kaybederken Beytullah Güraslan ise olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADININ İKİ ÇOCUĞU VARDI

İHA'da yer alan habere göre Beytullah Güraslan akşam saatlerinde ise yine iddiaya göre komşusunu aradı. Güraslan komşusuna karısını öldürdüğünü söyledi. Kadının cenazesi olay yerinde savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Fatma Güraslan'ın cenazesi oradan da memleketi Yozgat'a götürüldü. Öte yandan yine iddialara göre Fatma Güraslan daha öncede şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden boşanmıştı. Fatma Güraslan'ın önceki evliliğinden de 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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