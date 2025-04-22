2 kişiye 304 bin TL "pitbull" cezası

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Salihli şefliği ekipleri, Salihli ilçesinde 4 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Köpeklerin bulunduğu adreslere giden ekipler, pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu. Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur" ifadelerine yer verildi.