2. Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı!

Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta oynanan maçlarla sona erdi.

2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer (79) son haftaya Batman Petrolspor'un (77) 2 puan önünde girdi. Sarıyer' son haftada 1 puan alması durumunda Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Kırmızı Grup'ta ise Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (71) son haftaya Motolux 68 Aksarayspor'un (70) 1 puan önünde girdi.

İki grupta da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Kepezspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1

E Koleji Isparta 32 Spor-Altay: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-0

İnegölspor-1461 Trabzon FK: 3-1

Kırklarelispor-Batman Petrolspor: 1-2

GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 2-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

Sarıyer-Altınordu: 3-0

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK: 5-0

Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor: 0-2

Belediye Derincespor-Giresunspor: 2-1

Karaman FK-Ülkea Nazillispor: 2-0

Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0

Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4

Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK: 0-0

FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.