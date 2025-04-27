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        Haberler Spor Futbol 2. Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı!

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 33. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanan 2 maç tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı. İşte 2. Lig'deki toplu sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:26
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        2. Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı!
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        Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta oynanan maçlarla sona erdi.

        2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer (79) son haftaya Batman Petrolspor'un (77) 2 puan önünde girdi. Sarıyer' son haftada 1 puan alması durumunda Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

        Kırmızı Grup'ta ise Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (71) son haftaya Motolux 68 Aksarayspor'un (70) 1 puan önünde girdi.

        İki grupta da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        Kepezspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1

        E Koleji Isparta 32 Spor-Altay: 1-2

        Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-0

        İnegölspor-1461 Trabzon FK: 3-1

        Kırklarelispor-Batman Petrolspor: 1-2

        GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 2-1

        Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

        Sarıyer-Altınordu: 3-0

        KIRMIZI GRUP

        Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK: 5-0

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        Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor: 0-2

        Belediye Derincespor-Giresunspor: 2-1

        Karaman FK-Ülkea Nazillispor: 2-0

        Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0

        Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4

        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK: 0-0

        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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