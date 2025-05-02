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        Haberler Bilgi Gündem 2 Mayıs Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        2 Mayıs Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, doğu kesimlerde biraz azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Mayıs Cuma Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 00:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:25
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        Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri ile hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırmaları gündeme geldi. Peki, 2 Mayıs Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Manisa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Aydın, Uşak, Denizli, Antalya’nın batı iç kesimleri, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Aydın, Uşak, Denizli, Antalya’nın batı iç kesimleri, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        İSTANBUL 9°C, 18°C

        Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 11°C, 24°C

        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANKARA 7°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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