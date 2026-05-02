Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2 Mayıs TV yayın akışı: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 (2 MAYIS CUMARTESİ) yayın akışı listesi...

        Bugün televizyon ekranlarında yer alacak yapımların listesi netleşti. Ulusal kanallarda hafta sonuna özel olarak izleyiciyi bekleyen iddialı filmler ve dizilerin yeni bölümleri dikkat çekiyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarının 2 Mayıs Cumartesi gününe ait yayın akışı netleşti. Gün boyunca diziler, sinema filmleri ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler belli oldu. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 2 Mayıs Cumartesi yayın akışı…

        2

        2 MAYIS CUMARTESİ TV KANALLARI YAYIN AKIŞI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Cumartesi

        13.00 Arda'nın Mutfağı

        14.00 Güller ve Günahlar

        16.15 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Güller ve Günahlar

        00.15 Arka Sokaklar

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 A.B.İ

        13.20 Kuruluş Orhan

        16.30 Cem Karaca'nın Gözyaşları / Yerli Sinema

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ

        22.45 Büyük Dövüş/Yabancı Sinema

        01:30 Büyük Dövüş/ Yabancı Sinema

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Memet Özer İle Mutfakta

        12.00 Kamera Arkası

        12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        16.00 Yeraltı

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Başka Bir Sen

        22:15 Yeraltı

        23.30 Efsane Futbol

        01.15 Kefaret

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Kuzey Yıldızı

        08.00 Keloğlan

        10.00 Cumartesi Sürprizi

        13.00 Japon İşi

        15.00 Delikanlı/Tekrar

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23.45 Delikanlı | Tekrar

        02.30 Kızılcık Şerbeti | Tekrar

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Benim Tatlı Yalanım

        11.00 Sevdiğim Sensin

        14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15.30 Çirkin

        19:00 Star Haber

        20:00 Otel Transilvanya 4 Transformanya

        22.00 Otel Transilvanya 4 Transformanya

        23.30 Çirkin

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05.35 Yedi Numara

        06.20 Beni Böyle Sev

        08.15 Kod Adı Kırlangıç

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.00 Yaşam Başka Yerde

        11.20 3'Te 3

        12.40 Cennetin Çocukları

        15.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        16.30 Survivor Panorama / Canlı

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

        00.15 Gazete Magazin

        ÖNERİLEN VİDEO

        HAK-İŞ'ten Taksim'de basın açıklaması

        HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        
