2 Mayıs TV yayın akışı: Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 (2 MAYIS CUMARTESİ) yayın akışı listesi...
Bugün televizyon ekranlarında yer alacak yapımların listesi netleşti. Ulusal kanallarda hafta sonuna özel olarak izleyiciyi bekleyen iddialı filmler ve dizilerin yeni bölümleri dikkat çekiyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı…
2 MAYIS CUMARTESİ TV KANALLARI YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Güller ve Günahlar
16.15 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
00.15 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13.20 Kuruluş Orhan
16.30 Cem Karaca'nın Gözyaşları / Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ
22.45 Büyük Dövüş/Yabancı Sinema
01:30 Büyük Dövüş/ Yabancı Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer İle Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Yeraltı
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Başka Bir Sen
22:15 Yeraltı
23.30 Efsane Futbol
01.15 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı
08.00 Keloğlan
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Japon İşi
15.00 Delikanlı/Tekrar
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23.45 Delikanlı | Tekrar
02.30 Kızılcık Şerbeti | Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Sevdiğim Sensin
14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.30 Çirkin
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 4 Transformanya
22.00 Otel Transilvanya 4 Transformanya
23.30 Çirkin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Yedi Numara
06.20 Beni Böyle Sev
08.15 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.00 Yaşam Başka Yerde
11.20 3'Te 3
12.40 Cennetin Çocukları
15.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16.30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00.15 Gazete Magazin