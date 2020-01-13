HABERTURK.COM

İstanbul Kadıköy’de girdikleri çatışmada bir polisi yaralayan 5 şüphelinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 5 gün önce Kadıköy Erenköy Mahallesi Azim Sokak üzerinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hırsızlık için otomobille bir apartmana gelen 4 şüpheli polisin takibindeydi. Apartmana girmek isteyen hırsızlar ile polis arasında çatışma çıktı. Bir polis memuru çatışma sırasında aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanırken, olay yerine takviye ekip istendi. Özel Harekat polisleri ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaralı polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polisle çatışan o şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis, kısa süre sonra şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip operasyon düzenledi. Aralarında polisle çatışan ve bir memuru yaralayan 4 şüphelinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Sinan Y.'nin 12, Erdal B.'nin 38 , Emrah E.’nin 40, Sinan D.’nin 48 ve Kemalettin P.’nin ise çeşitli suçlardan 45 sabıkasının olduğu ortaya çıktı.

2 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin 16 ayrı soygunda 2 milyon liralık hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturması tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Aynıca düzenlenen baskın anı da polis kamerasına yansıdı.