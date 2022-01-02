Bu akşam evinde televizuyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 2 Ocak Pazar TV yayın akışını araştırıyor. Her akaşm olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. 2 Ocak TV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, Kung Fu Panda 3, Çember: Ölüm Meleği, MasterChef Türkiye gibi pek çok yapım ekranda olacak. İşte 2 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...