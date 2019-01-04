Olga Kobel, Juarez kentinde belediye başkanı seçilmesinin hemen ardından ortadan kaybolmuştu. Kobel'in cesedi 2 hafta önce bir çiftliğe gömülmüş halde bulundu. Pazar günü ise yine Obrador'un partisinden meclis üyesi Maria Cruz Torres silahla başından vurularak öldürüldü.

Tlaxiaco belediye başkanı seçilen Aparicio Santiago ise önceki gün yemin ederek göreve başlamasından yalnızca 2 saat sonra belediye binasına giderken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Obrador, saldırıları kınarken, 50 bin yeni muhafız alınacağını açıkladı.

MEKSİKA'DA GÜVENLİK SORUNU ÖNLENEMİYOR

Ülkede yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve cinayetlerin geçen yılın aynı döneminde aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumu'nun 2017 raporuna göre, suç oranları bakımından dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'i Meksika'da bulunuyor.

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