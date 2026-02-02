Habertürk
        2 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?

        Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışları paylaşıldı. Böylece 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Berat Kandili'ne özel programlar yayınlanacak. Bazı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. İşte, kanal kanal 2 Şubat 2026 TV yayın akışı...

        Giriş: 02.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:24
        Televizyon kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 2 Şubat 2026 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV’de başka neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Şubat Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…

        2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Berat Gecesi Özel

        20:45 Uzak Şehir

        00:15 İnci Taneleri

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kara Ağaç Destanı

        17:55 İddiaların Aksine

        18:00 Ana Haber

        18:45 Berat Gecesi

        20:15 Cennetin Çocukları

        00:15 Vefa Sultan

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın

        22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

        00:15 Rüya Gibi

        02:45 Hükümet Kadın

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Borderlands

        22:00 Borderlands

        00:00 Sahipsizler

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

        21:45 Kuruluş Orhan

        00:50 A.B.İ.

        03:45 Bir Gece Masalı

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        23:30 Kıskanmak

        02:15 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

        03:00 Yeraltı

        05:00 Şevkat Yerimdar

        06:00 Son Yaz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
