2 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?
Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışları paylaşıldı. Böylece 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Berat Kandili'ne özel programlar yayınlanacak. Bazı diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. İşte, kanal kanal 2 Şubat 2026 TV yayın akışı...
Televizyon kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 2 Şubat 2026 TV yayın akışı yayınlandı. Bu akşam Berat Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV’de başka neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Şubat Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Berat Gecesi Özel
20:45 Uzak Şehir
00:15 İnci Taneleri
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
18:45 Berat Gecesi
20:15 Cennetin Çocukları
00:15 Vefa Sultan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
00:15 Rüya Gibi
02:45 Hükümet Kadın
04:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Borderlands
22:00 Borderlands
00:00 Sahipsizler
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
21:45 Kuruluş Orhan
00:50 A.B.İ.
03:45 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:30 Kıskanmak
02:15 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
03:00 Yeraltı
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş'le Sence?
