2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Elazığspor sahasında kazandı! Nesine 2. Lig'in 21. haftası iki grupta yapılan 16 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise tek karşılaşma oynandı. İşte HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de Cumartesi günü oynanan maçların sonuçları...

Ajanslar Giriş: 08.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:23 facebook

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