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        Haberler Spor Futbol 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Elazığspor sahasında kazandı! - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Elazığspor sahasında kazandı!

        Nesine 2. Lig'in 21. haftası iki grupta yapılan 16 maçla başladı. Nesine 3. Lig'de ise tek karşılaşma oynandı. İşte HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de Cumartesi günü oynanan maçların sonuçları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:23
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        2. ve 3. Lig'de günün sonuçları!
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        HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 17 maçla devam etti.

        Nesine 2. Lig'de 21. hafta maçları yapıldı.

        Ligde iki grupta tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        İskenderunspor-İnegölspor: 2-1

        Karaköprü Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2

        Altay-Beykoz Anadoluspor: 2-0

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

        Sarıyer-E Koleji Isparta 32: 3-0

        Batman Petrolspor-Fethiyespor: 1-0

        1461 Trabzon FK-Sincan Bellediyesi Ankaraspor: 1-0

        Altınordu-Kırklarelispor: 4-2

        KIRMIZI GRUP

        Merkür Jet Erbaaspor-Turkish Oil Yeni mersin İdmanyurdu: 3-1

        Somaspor-Karacabey Belediyespor: 1-1

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        Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK: 2-1

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Karaman FK: 3-3

        Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

        Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-0

        Giresunspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-4

        Motolux 68 Aksarayspor-Belediye Derincespor: 2-1

        3. LİG

        Nesine 3. Lig'de 19. hafta yapılan tek maçla başladı.

        Haftanın açılışı, 2. Grup'taki Beykoz İshaklıspor ile Onuksports Kelkit Hürriyetspor arasında Alemdağ Stadı'nda yapıldı.

        Müsabaka Beykoz İshaklıspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

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