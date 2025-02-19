Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'e 'kar' engeli! Maçlar ertelendi - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'e 'kar' engeli! Maçlar ertelendi

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ülke genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan 2.Lig ve 3.Lig karşılaşmalarını erteledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. ve 3. Lig'e 'kar' engeli!
        ABONE OL

        Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu.

        Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!