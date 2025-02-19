2. ve 3. Lig'e 'kar' engeli! Maçlar ertelendi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ülke genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan 2.Lig ve 3.Lig karşılaşmalarını erteledi.

Habertürk Giriş: 19.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:03 facebook

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