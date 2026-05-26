Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 2 yaralı! Darp edilen kadını kurtarmak istediler

        2 yaralı! Darp edilen kadını kurtarmak istediler

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde iki kardeş, bir kadını darbettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 01:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaralı! Darp edilen kadını kurtarmak istediler

        Kayseri'de Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bir kadının darbedildiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı.

        Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler, şüpheli tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kardeşler, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, darbedilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Moldova Enerji Bakanı'ndan Türk yatırımcılara enerji mesajı

        İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi için Türkiye'de bulunan Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Junghietu, Türkiye'nin enerji merkezi konumunun öneminden, AB ile gerçekleştirdikleri üst düzey enerji diyaloğuna pek çok konuda Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi