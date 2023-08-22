2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun babasına ait av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti. Çocukların ailesi gözyaşlarına boğuldu
Batman'da kan donduran bir olay yaşandı. Sason ilçesinde alınan bilgiye göre, Yuvalıçay köyünde 5 yaşındaki Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.
KAZARA 2 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ VURDU
AA'da yer alan habere göre bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki 2 yaşındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.