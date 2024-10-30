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        Haberler Bilgi Gündem 20 desilyon dolar kaç TL, ne kadar ve kaç sıfır var? Desilyon nedir, ne demek, kaç basamaklı?

        Google'a 20 desilyon dolarlık ceza! 20 desilyon dolar ne kadar, kaç sıfır var?

        Google, Rusya tarafından rekor düzeyde bir para cezasıyla karşı karşıya. YouTube'da Rus kurumlarına ait bazı kanalları kaldırması nedeniyle mahkemeler, teknoloji devine 20 desilyon doları aşan bir ceza verdi. Bu olağanüstü ceza miktarı sosyal medyada tartışma yarattı; kullanıcılar "20 desilyon dolar ne kadar eder?", "Kaç sıfırla yazılır?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Sayının büyüklüğünü kavramakta zorlananlar, desilyonun anlamı ve basamak sayısına ilişkin bilgi edinmek istiyor. Peki, desilyon nedir ve 20 desilyon dolar TL karşılığında ne kadar ediyor? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:10
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        Rusya, Google’a YouTube’daki Rus hesaplarını engellediği gerekçesiyle tarihin en büyük cezalarından birini verdi. Talep edilen ceza miktarı 20 desilyon dolara ulaştı; bu da kullanıcılar arasında "desilyon kaç sıfırdan oluşur?" gibi meraklı sorulara yol açtı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu gelişme, sayının büyüklüğünü anlamaya çalışanları hesaplamalara yöneltti. Google’a yönelik astronomik ceza sonrası, 20 desilyon doların TL karşılığı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, desilyon nedir ve sayının yazımı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte ayrıntılar...

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        TAZMİNAT TUTARI 20 DESİLYON DOLARI AŞTI

        Rus RBK gazetesine konuşan, Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat da Google’ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtti.

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        ÇOK SAYIDA RUS KANALI YOUTUBE'DAN KALDIRMIŞTI

        Google son yıllarda Rus devlet kanalları da dahil çok sayıda Rus kurumu ve kişiye ait kanalı YouTube’dan kaldırmıştı. ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.

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        Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor. Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.

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        DESİLYON NEDİR?

        Desilyon, bin adet nonilyondan oluşan sayıdır. 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 arasında bulunur. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 veya 1033 olarak rakamlarla yazılabilir.

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        20 DESİLYON DOLAR KAÇ TL?

        Desilyonun altında, sıfır sayısına göre giderek küçülen sayılar bulunur. Desilyon 1 ve 33 sıfırdan oluşur.

        20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

        30 Ekim 2024 Çarşamba günü 1 dolar 34.29 TL'den işlem görüyor. Günün kuruna göre 1 desilyon dolar 34.29000000000000000000000000000000000 TL yapıyor.

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        Sayı basamaklarında desilyonun yeri şöyle:

        1 Milyar (9 sıfır)

        1 Trilyon (12 sıfır)

        1 Katrilyon (15 sıfır)

        1 Kentilyon (18 sıfır)

        1 Sekstilyon (21 sıfır)

        1 Septilyon (24 sıfır)

        1 Oktilyon (27 sıfır)

        1 Nonilyon (30 sıfır)

        1 Desilyon (33 sıfır)

        1 Undesilyon (36 sıfır)

        1 Dodesilyon (39 sıfır)

        1 Tredesilyon (42 sıfır)

        1 Katordesilyon (45 sıfır)

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