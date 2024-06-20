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        Haberler Bilgi Magazin 20 Haziran 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Güldür Güldür, Bana Masal Anlatma, Alan, MasterChef

        TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bayram tatilinin bitmesinin ardından akşamı televizyon başında geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Birbirinden renkli yapımlar bugün de TV kuşağında izleyicileri ile buluşacak. İşte, 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:12
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        1

        Perşembe akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Perşembe akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:30 - Baba

        08:15 - Arabesk

        10:15 - Şaşkın Damat

        12:!5 - Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        23:45 - Yakın Mesafe

        01:30 - Yakın Mesafe

        03:00 - Kızılcık Şerbeti

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

        09:00 - Ada Masalı

        11:00 - Dolunay

        13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 - Güzel Köylü

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Bana Masal Anlatma

        22:30 - Bana Masal Anlatma

        00:30 - İstanbullu Gelin

        03:00 - Dolunay

        04:30 - Baba Ocağı

        06:00 - Güzel Köylü

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        07:15 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        07:40 - Kara Tahta

        10:30 - Hugo

        13:15 - Seksenler

        16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"

        18:00 - Ana Haber

        18:55 - İddiaların Aksine

        19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka - İngiltere"

        22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya - İtalya"

        00:15 - Büyük Beyaz

        04:05 - Hugo

        06:00 - Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 - ATV Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - ATV Ana Haber

        20:00 - Alan

        00:00 - Alan

        03:00 - Destan

        05:20 - Kalp Yarası

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - 8'de Sağlık

        08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

        10:00 - MasterChef Türkiye

        13:00 - Batılı Adam

        15:30 - Çarkıfelek

        20:00 - MasterChef Türkiye

        00:15 - Çarkıfelek

        02:30 - Cevap Ver Türkiye

        04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

        7

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Afili Aşk

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yalan

        14:00 - Çetin Ceviz 1

        15:45 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Aşk-ı Memnu

        21:45 - Aşk-ı Memnu

        23:15 - Turnike

        01:30 - Anroid Polis

        03:15 - Güneşin Kızları

        04:45 - Tatlı İntikam

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