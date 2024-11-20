20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanıyor! Dünya Çocuk Hakları Günü neden ortaya çıktı?
20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin imzalanmasının yıl dönümüdür. Bu sözleşme, çocukların yaşam, eğitim, sağlık, sevgi, barınma ve korunma gibi temel haklarını güvence altına almayı hedefler. İşte, Dünya Çocuk Hakları Günü kısa tarihçesi ve mesajları...
Her yıl, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Bugün, çocukların seslerini duyurabilmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları ve her türlü istismardan korunmaları için dünya genelinde farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Dünya Çocuk Hakları Günü, toplumların çocukların haklarına saygı göstermesi ve onların mutlu, sağlıklı bir geleceğe sahip olması için bir çağrı niteliğindedir. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, kısa tarihi ve Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları...
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
1989 YILINDA BM TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANDI
Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir.
TÜRKİYE 1990 YILINDA ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI
Sadece Ülkemiz çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının İhmal ve istismardan korunması, kötü muamele ile karşılaşmaması ve çocuk haklarının korunması amacıyla 20 Kasım 1989 yılında B.M. Genel Kurulunda 193 Ülke tarafından “Çocuk Hakları Sözleşmesi” kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti de 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak, Uluslararası alanda bağlayıcılık kazanmıştır.
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI
Çocuklarımızın hayalleri kadar büyük bir dünya inşa edelim. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Her çocuğun sevgi, güven ve mutluluk içinde büyüme hakkı vardır. Çocuk haklarını birlikte savunalım!
Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bugün harekete geçelim. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Bir çocuğun gülümsemesi dünyayı aydınlatır. Her çocuğun hakkını koruyalım, umutlarını büyütelim.
Çocuklar geleceğin ışığıdır; onların haklarına saygı göstermek insanlığın görevidir.
Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edelim.
Çocuklar sevgiye, barışa ve adalete layıktır. Onların seslerini duyalım, haklarını savunalım!
Bugün, her çocuğun mutlu ve güvenli bir şekilde büyüme hakkı olduğunu hatırlatma günü. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
Çocuklar geleceğin mimarlarıdır; onların haklarını korumak, dünyayı daha yaşanabilir kılar.
Bir çocuk değişir, dünya değişir. Çocukların haklarını birlikte savunalım.