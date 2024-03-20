Son dakika... Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar haftada üç kez noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. İşte 20 Mart 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7 - 37 - 44 - 51 - 61 - 66

JOKER 70 + SÜPERSTAR 4

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.