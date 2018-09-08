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İran'da ihracattan elde edilen 40 milyar doların yarısı piyasaya girmiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol dışı ürünlerden elde edilen 20 milyar doların piyasaya girmediğini ve sorumluların yargılanacaklarını belirtti. İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun "devlete ihanet" olduğunu vurguladı

08.09.2018 - 14:57 | Güncelleme: AA

İran'da yaşanan ekonomik sorunun tamamen ABD yaptırımlarından kaynaklı olmadığının altını çizen Ruhani, petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar dolardan 20 milyar doların pazara girmediğini belirtti.

İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun "devlete ihanet" olduğunu ve bu konuda ihmalkârlık yapanların önce görevlerinden azledileceğini, ardından da haklarında dava açılacağını bildirdi.

Ruhani, hükümet olarak e-devlete geçerek kayıt dışılığı ortadan kaldıracaklarını ve şeffaflık sağlayacaklarını dile getirdi.

Hükümetin icraat yapmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ruhani, yıl içinde üst düzey 666 atama yapıldığını, tüm eyalet ve kentlerde hizmetlerin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.

- "ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka sözümüz olurdu"

ABD'nin kendilerine yönelik ekonomik ve psikolojik bir savaş başlattığını savunan Ruhani, "rekabet ve intikam zamanı" olmadığını belirterek İranlı tüm tarafların birlikte hareket etmesini istedi.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarla halkı sokağa dökerek kendisine teslim olmasını amaçladığını öne süren Ruhani, müzakerelere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"ABD bir taraftan müzakere için muhtelif kanallarla mesaj gönderiyor diğer taraftan da İran halkına baskı uyguluyor. ABD dürüst ise ve İran halkının dostu ise neden halka baskıyı artırıyor? Eğer ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka bir sözümüz olurdu. Fakat bugün savaştayız."

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