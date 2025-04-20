Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketlilikle karşı karşıya kalıyor. Ülkenin dört bir yanında her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana gelirken, bu hareketlilik AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. 20 Nisan 2025 Pazar günü de birçok farklı noktada depremler kaydedildi. Peki, son deprem nerede oldu, şiddeti ne kadardı? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 20 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi ve detayları…