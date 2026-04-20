Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. Ülke gündemini yakından ilgilendiren güvenlik ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı, kritik başlıklara sahne oldu. Son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik politikalarının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların Kabine’nin öncelikli konuları arasında yer aldı. Peki 20 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi başlıklar var? Tüm ayrıntılar haberimizde.