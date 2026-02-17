Canlı
Habertürk
Habertürk
        20 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında: BİM'de bu cuma hangi ürünler var, neler indirime girdi?

        BİM 20 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine girdi. Şubat ortasına özel hazırlanan kampanya kapsamında "BİM'de bu cuma hangi ürünler var, neler indirime girdi?" soruları yanıt buldu. 20 Şubat Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, tekstilden temel gıdaya kadar birçok kategoride cazip fiyat seçenekleri dikkat çekiyor. İşte BİM 20 Şubat 2026 aktüel kataloğu ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 18:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:54
