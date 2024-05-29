20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi Adana'da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun'un kalp rahatsızlığı olmasına rağmen futbolu çok sevdiği ve oynamaya devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:59 facebook

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