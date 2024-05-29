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        Haberler Gündem Güncel 20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

        20 yaşındaki genç halı sahada kalbine yenildi

        Adana'da 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Altun'un kalp rahatsızlığı olmasına rağmen futbolu çok sevdiği ve oynamaya devam ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:59
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        Futbol sevgisi ölüme götürdü
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        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun'un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KALBİNDE SORUN OLDUĞU İÇİN FUTBOLU BIRAKTI

        Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

        Altun'un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.

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        #halı saha
        #futbol
        #Kalp
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