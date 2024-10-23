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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 20 yılda 2 milyon gemi geçti - İş-Yaşam Haberleri

        20 yılda 2 milyon gemi geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye'deki boğazlarda toplam 65 bin 807 gemi hareketliliği gerçekleştiğini bildirdi. Bu dönemde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış göstererek 31 bin 161'e ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646 oldu. Boğazlarında son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise toplam 1,9 milyon oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:51
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki boğazlardan 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen gemi hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        Türk boğazlarının ticari ve ulaşım amaçlı gemi geçişlerinde yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, “İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleşti. Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu. Bu gemi geçişleri uluslararası deniz taşımacılığında kritik öneme sahip ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşımaya devam ediyoruz” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, Çanakkale Boğazı’nda Eylül ayında 3 bin 760 gemi geçişinin yaşandığını ve bu gemi geçişlerinin 860’ının petrol dahil olmak üzere tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu belirterek, bu gemilerle 18 milyon 282 bin 121 tonunun tehlikeli yük olmak üzere 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını söyledi.

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        Uraloğlu, “Ocak-Eylül döneminde Çanakkale boğazından geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646’ya ulaştı. Bu gemi geçişlerinde 7 bin 791 tehlikeli yük tankeri ile 157 milyon 5 bin 205 tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 453 milyon 746 bin 887 ton yük taşındı” diye konuştu.

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        İstanbul Boğazı’ndan Eylül ayında geçen gemi sayısının 3 bin 302 olduğunu ve bu gemilerin 785’inin tehlikeli yükler taşıyan tankerler olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, 15 milyon 307 bin 99 tonu tehlikeli yük olmak üzere 35 milyon 473 bin 199 ton yük taşındığını söyledi.

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