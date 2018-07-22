Avustralya’nın Adelaide şehrinde yaşayan Shirley Potter, 20 yıllık bir maskarayı kullanınca hayatı karardı. Makyaj yaptıktan sonra dışarıya çıkan 50 yaşındaki Potter, akşam eve geldiğinde gözünde kırmızılık, ağrı ve yanma hissi duymaya başladı. Makyajını silerek uyuyan talihsiz kadın ertesi sabah gördükleri karşısında şoke oldu.

25 YIL YÜZÜNÜ YIKAMADI! GÖZÜNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!

The Sun gazetesinin haberine göre; ağrılı ve aşırı şişmiş gözlerine rağmen doktora gitmeyen Potter, birkaç gün oyalandı. Ağrısı dayanılmaz bir hal alınca hastanenin yolunu tutan kadın acı gerçekle yüzleşti.

Doktorlar, Potter'a gözünün enfeksiyon kaptığını söyledi. Görme kaybı meydana gelen Shirley Potter'a 3 yıl içinde tamamen kör olacağı söylendi.

Gözlerindeki bu problemin 20 yıllık rimel yüzünden olduğunu öğrenince yaptığı şey yüzünden hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı.

Shirley Potter, “Makyaj malzemelerinin tüketilmesi için belli bir süre olduğunu bilmiyordum. Düzenli olarak makyaj yapmayan biri olarak bu bilgi radarımda değildi. Ancak araştırdıktan sonra gördüm ki yüz ürünlerini 12 ay, göz ürünlerini ise altı aydan sonra kullanmamak gerekiyormuş" açıklamasında bulundu.

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