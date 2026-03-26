        Haberler Gündem Güncel 200 bin lira buldu, sahibine verdi | Son dakika haberleri

        200 bin lira buldu, sahibine verdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye personeli, yolda bulduğu ve içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Bursa İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Serhat Özkan, Adnan Menderes Bulvarı Adliye Kavşağı bölgesinde yolda bir çanta buldu.

        Çantanın içinde bir miktar para olduğunu gören Özkan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

        Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Hanefi Sekrek olduğunu tespit etti.

        Elektrikli skuter ile seyir halindeyken çantasını düşürdüğü belirlenen Sekrek, bilgi verilmesi üzerine belediyeye giderek çantasını teslim aldı.

        Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sekrek, Serhat Özkana teşekkür etti.

        Sekrek, bu tür duyarlı davranışların toplumsal güven ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

