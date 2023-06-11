2011'de boşaltılan mahalle talan edildi

Hazine arayan defineciler, tarihi yapılara zarar verdi. Bölgeyle ilgili bilgi veren tarihçi Yusuf Ateş, "Başköy Mahallesi içinde bulunan tarihi yapılar ve mimari özellik taşıyan evler nedeniyle 1'inci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu yapılar içinde koruma altına alınmış 21 kilise ve 14 ev bulunmaktadır. Bunların içinden en önemlileri; 19'uncu yüzyıl içinde kilise olarak yapılan ve daha sonra camiye çevrilen eski Başköy Cami, milattan sonra 6'ncı yüzyılda yapıldığı bilinen Meryem Ana Manastırı ve 1913 yılında yapılmış olan eski okul binasıdır" dedi.