Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile - Magazin haberleri

        Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile

        2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını duyurdu. Danoğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye güzeli hamile
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2012'de Türkiye güzeli seçilen Açalya Samyeli Danoğlu, 2016'da Erman Ademoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2020'de Fettah Baran adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.

        Açelya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile olduğunu paylaştığı video ile duyurdu. Danoğlu; "Bir erkek daha geliyor, hazırlayın huniyi" şeklinde esprili bir mesaj da yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Açalya Samyeli Danoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın son Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber