2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis

Tıp fakültesi okurken aynı zamanda bilgisayar mühendisliği bölümünde de çift anadal yaparak mezun olan Dr. Daşdelen, okuduğu iki disiplini de bir araya getirerek tıpta yapay zekâ kullanımı alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi

"AMACIM SAĞLIKTA YAPAY ZEKAYLA YOĞUN HASTA YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK"

Dr. Daşdelen, amacının sağlıkta yapay zekâ üzerine çalışarak meslektaşlarının yoğun hasta yükünü hafifletmek olduğunu söylüyor.

Eğitim hayatına Almanya’da doktora yaparak devam edecek olan Dr. Daşdelen’in başarısı gençlere büyük örnek olacak cinsten.

Daşdelen, şu günlerde üniversite tercihi yapmaya hazırlanan gençlere şu tavsiyelerde bulunuyor: "2017 senesinde üniversitelere giriş sınavında Türkiye 3’üncüsü olarak İstanbul Medipol Üniversitesi’ni tercih ettim. Aklımda daha öncesinde tıp yoktu. Daha sonra araştırma ve çift anadal imkanlarını gördükten sonra bu üniversiteyi tercih ettim. 1’inci sınıftan itibaren benim de burayı tercih etmekteki en büyük sebebim olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi’nde araştırmalara başladım. 4 yıl boyunca araştırmacı olarak bulunduğum bu merkezde yaklaşık 10 makaleye sahip oldum. Daha sonrasında çift anadal için bilgisayar mühendisliğine başvurdum ve hem uluslararası tıp fakültesinde hem de bilgisayar mühendisliğinde okumaya başladım. Okuduğum dönemde birçok projede yer aldım. Bu projelerin önemli bir kısmı tıpta yapay zekâ üzerine oldu. Okulumun sağlamış olduğu yurtdışı stajları sayesinde, dünyanın pek çok yerinde farklı stajlar yapma imkanı buldum. İlkini Cambridge Üniversitesi bünyesinde kardiyovasküler araştırmalarda geçirdim. İkincisini Münih Teknik Üniversitesi ve Helmholtz AI’in bünyesinde tıpta yapay zekâ ve görüntü işleme üzerine yaptım. İlerideki hedefim hem tıp hem mühendislik alanında edinmiş olduğum kazanımları uygulayabileceğim alanlarla çalışabilmek. Bunun için ilk olarak Almanya’ya giderek tıpta veri işleme ve yapay zekâ programında doktora yapmayı planlamaktayım. Daha sonrasında da İngiltere’de kardiyoloji alanında uzmanlık yapmak ve doktora sürecinde öğrenmiş olduğum tıpta yapay zekâkazanımlarını kardiyoloji alanında uygulamak istiyorum."