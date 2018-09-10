2018 askeri güç sıralaması açıklandı!

Dünya ordularının güçlerini çeşitli faktörlere göre değerlendiren globalfirepower.com isimli site, 2018'in 'Küresel Ateş Gücü' listesini yayınladı.

55 farklı faktör göz önüne alınarak hazırlanan sıralada, ilk 3 sırayı ABD, Rusya ve Çin alırken, Türkiye listenin 9. sırasında kendine yer buldu.

Liste hazırlanırken, ülkelerin sahip olduğu silah sayısı kadar silah çeşitliliği de hesaba katılırken, nükleer silahlar değerlendirme kapsamına alınmadı.

Ülkelerin finansal durumlarının da değerlendirme kriterlerine yansıdığı Ateş Gücü Endeksi'nin oluşturulmasında, coğrafi faktörler, lojistik esneklik, doğal kaynaklar ve yerel endüstri gibi birçok kriter değerlendirildi.

Ateş Gücü Endeksi'ne göre oluşturulan, Küresel Ateş Gücü listesi ve ülkelerin askeri güçleri şu şekilde sıralandı: