Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri 2018, New York's Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

1997 doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello iki büyük ödülle törenden ayrıldı. Cabello, Havana adlı klibiyle yılın videosu ve yılın sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Efsane şarkıcı Madonna, ödül takdim eden isimler arasındaydı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in sahne şovuyla büyülediği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar ise şöyle...

YILIN VİDEOSU

Camila Cabello – Havana (ft. Young Thug)

YILIN SANATÇISI

Camila Cabello

YILIN ŞARKISI

Post Malone – Rockstar (ft. 21 Savage)

EN İYİ YENİ SANATÇI

Cardi B

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Jennifer Lopez – “Dinero” [ft. DJ Khaled & Cardi B)

EN İYİ POP VİDEOSU

Ariana Grande – No Tears Left to Cry

EN İYİ HIP HOP VİDEOSU

Nicki Minaj – Chun-Li

EN İYİ DANS

Avicii – Lonely Together (ft. Rita Ora)

EN İYİ LATİN

J Balvin – Mi Gente (ft. Willy William)

EN İYİ ROCK

Imagine Dragons – Whatever It Takes

MESAJ İÇERİKLİ EN İYİ VİDEO

Childish Gambino – This Is America

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

The Carters – APES**T

EN İYİ YÖNETMEN

Childish Gambino – This Is America

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

The Carters – APES**T

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Kendrick Lamar & SZA – All The Stars

EN İYİ KOREOGRAFİ

Childish Gambino – This Is America

EN İYİ KURGU

N.E.R.D – Lemon [ft. Rihanna]

EN İYİ YAZ ŞARKISI

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It