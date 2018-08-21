Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri 2018, New York's Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
1997 doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello iki büyük ödülle törenden ayrıldı. Cabello, Havana adlı klibiyle yılın videosu ve yılın sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Efsane şarkıcı Madonna, ödül takdim eden isimler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in sahne şovuyla büyülediği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar ise şöyle...
YILIN VİDEOSU
Camila Cabello – Havana (ft. Young Thug)
YILIN SANATÇISI
Camila Cabello
YILIN ŞARKISI
Post Malone – Rockstar (ft. 21 Savage)
EN İYİ YENİ SANATÇI
Cardi B
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
Jennifer Lopez – “Dinero” [ft. DJ Khaled & Cardi B)
EN İYİ POP VİDEOSU
Ariana Grande – No Tears Left to Cry
EN İYİ HIP HOP VİDEOSU
Nicki Minaj – Chun-Li
EN İYİ DANS
Avicii – Lonely Together (ft. Rita Ora)
EN İYİ LATİN
J Balvin – Mi Gente (ft. Willy William)
EN İYİ ROCK
Imagine Dragons – Whatever It Takes
MESAJ İÇERİKLİ EN İYİ VİDEO
Childish Gambino – This Is America
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
The Carters – APES**T
EN İYİ YÖNETMEN
Childish Gambino – This Is America
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
The Carters – APES**T
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Kendrick Lamar & SZA – All The Stars
EN İYİ KOREOGRAFİ
Childish Gambino – This Is America
EN İYİ KURGU
N.E.R.D – Lemon [ft. Rihanna]
EN İYİ YAZ ŞARKISI
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It