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2019'a damga vuran olaylar 'HT Masa'da

Habertürk yazarları Esin Övet ve Kadir Kaymakçı yılın son 'HT Masa'sında 'Yılın Çapkını'ndan 'Yılın Düğünü'ne, 'Yılın Babası'ndan 'Yılın Şarkısı'na, 'Yılın Aşkı'ndan 'Yılın Ayrılığı'na 2019'a damga vuran magazin olaylarını masaya yatırdı

HT Masa

Aşkları-ayrılıkları, evlilikleri-boşanmaları, acısı tatlısıyla bir yıl daha bitiyor!

Habertürk yazarları Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, yılın son 'HT Masa'sında 2019'a damga vuran magazin olaylarını masaya yatırdı.

Defne Samyeli- Cem Yılmaz aşkının bitişinden Eser Yenenler-Berfu Yıldız evliliğine, Seren Serengil ile Yaşar İpek'in olaylı boşanmasından Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra çapkınlık haberleriyle gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'a, Kenan Doğulu- Beren Saat çiftinin yılan hikayesine dönen evliliklerindeki 'gizemli' sorundan, her sözü olay olan Şeyma Subaşı'nın yazarlığına, İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'dan oğulları Karan'ın yakışıklılığı sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çiftine kadar birçok olayı yorumlayan Övet ve Kaymakçı'nın 2019 magazin gündeminin 'Z raporu'nu aldıkları bu keyifli sohbet izlemek için VİDEO'ya TIK'layın...

 

 

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