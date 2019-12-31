Aşkları-ayrılıkları, evlilikleri-boşanmaları, acısı tatlısıyla bir yıl daha bitiyor!

Habertürk yazarları Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, yılın son 'HT Masa'sında 2019'a damga vuran magazin olaylarını masaya yatırdı.

Defne Samyeli- Cem Yılmaz aşkının bitişinden Eser Yenenler-Berfu Yıldız evliliğine, Seren Serengil ile Yaşar İpek'in olaylı boşanmasından Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra çapkınlık haberleriyle gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'a, Kenan Doğulu- Beren Saat çiftinin yılan hikayesine dönen evliliklerindeki 'gizemli' sorundan, her sözü olay olan Şeyma Subaşı'nın yazarlığına, İkinci kez baba olmaya hazırlanan Tarkan'dan oğulları Karan'ın yakışıklılığı sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çiftine kadar birçok olayı yorumlayan Övet ve Kaymakçı'nın 2019 magazin gündeminin 'Z raporu'nu aldıkları bu keyifli sohbet izlemek için VİDEO'ya TIK'layın...