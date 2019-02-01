Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.
Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Katar, 12. dakikada Almoez Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Japonya, Takumi Minamino'nun golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada Akram Afif'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1 yapan, kalan dakikalarda skoru koruyan Katar, tarihinin ilk şampiyonluğuna uzandı.
Japonya Milli Takımı'nın formasını giyen Galatasaraylı Yuto Nagatomo, 90 dakika sahada kaldı.
ALMOEZ ALİ'DEN GOL REKORU
Katar'ın El-Duhail ekibinde görev yapan Almoez Ali, turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu.
Takımının finale yükselmesinde önemli rol oynayan 22 yaşındaki forvet Almoez Ali, çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti.
Daha önceki rekor 1996'daki turnuvada 8 gol atan İranlı Ali Daei'ye aitti.
KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Finale kadar gol yemeden gelen Katar Milli Takımı, turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü.
Ülkesinin El-Sadd takımında forma giyen Saad Abdulla Al Sheeb'in kalesini koruduğu Katar, finalde Takumi Minamino'nun golüne engel olamadı.
Katar, kupa tarihinde bir turnuvanın ilk 6 maçında gol yemeyen ilk takım olmuştu.
JAPONYA FİNALDE İLK KEZ KAYBETTİ
Turnuvada çıktığı 4 final maçından da şampiyonlukla ayrılan Japonya, ilk kez finalde kaybetti.
Kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Japonya, beşinci finalinde Katar'a karşı mağlubiyete engel olamadı.
SANCHEZ'İN KATAR'LA İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU
43 yaşındaki İspanyol teknik adam Felix Sanchez, Katar Milli Takımlarıyla ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Barcelona'nın altyapısında çalıştıktan sonra 2006'da Katar'ın yolunu tutan Sanchez, 2014 yılında 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'nda kupayı havaya kaldırmıştı.
Ülkenin 20 ve 23 yaş altı ekiplerini de çalıştıran Sanchez, 2017'de Uruguaylı Jorge Fossati'nin yerine Katar A Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
TÜM MAÇLARINI KAZANAN TEK TAKIM!
Turnuvadaki 7 maçından da galibiyetle ayrılan Katar, bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan Katar Milli Takımı, Suudi Arabistan, Lübnan ve Kuzey Kore ile mücadele etti. Grupta Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup eden Katar, 3'te 3 yaptı ve lider olarak son 16 turuna kaldı.
Son 16 turunda Irak karşısında, çeyrek finalde de Güney Kore önünde 1-0 galip gelen Felix Sanchez'in öğrencileri, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.