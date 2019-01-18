Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları şu an en sık aranılan kelimelerden biri oldu. Onlarca öğretmen, il içi ve iller arası yer değiştirmek için geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ise bugün atama sonuçlarını yayınladı.

MEB İL İÇİ ÖZÜR GRUBU 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 Özür durumu ataması sonuçları bugün 18 Ocak cuma günü erişime açıldı. Öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak tarihi tibariyle gerçekleştirilecek.

MEB ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2019 YARITIL TATİLİ KADROLU ÖĞRETMENLERİN MAZERET DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KONTEJYANLARI

( 0 ) Sınavla geçiş gerektirmeyen eğitim kurumları (Yönetmelik gereği Anadolu Liseleri dahil)

( 2 ) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi türündeki eğitim kurumları

Öğretmenler kılavuz hükümleri çerçevesinde tercih sayfalarını doldururken;

'- Kurum tiplerine uygun "Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları" dahil tüm kurumlarını dikkate almaları gerekmektedir.

'- Atanmak istedikleri eğitim kurumların solunda yer alan "KURUM KODU" sütunundaki rakamları tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru sayfadaki ilgili alana sırasıyla yazmaları gerekmektedir.

Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları; İl Milli Eğitimlerde belirlenen boş kontenjanların dışında, bu kurumlardan özür durumuna bağlı başvuruda bulunmuş öğretmen sayısını ifade etmekte olup atama işlemi sırasında bu kurumlardan ayrılan öğretmen sayısı kadar atama yapılacaktır.

Atama işlemi sırasında ayrılan olmaması durumunda bu kurumları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.