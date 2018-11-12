2019 Kurban bayramı ve Ramazan bayram tatili hangi günlere denk geliyor? 2019 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında gündeme gelmeye başladı. Peki, 2019 Kurban ve Ramazan bayram tatili ne zaman? İşte 2019 resmi tatil günleri!

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı 1 Gün - 3 Gün 30 Aralık Cumartesi 2 Ocak Salı 1 Mayıs* 1 Gün 1 Gün 4 Gün 28 Nisan Cumartesi 2 Mayıs Salı 19 Mayıs* 1 Gün - 2 Gün 19 Mayıs Cumartesi 21 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 3,5 Gün 0.5 4 Gün 14 Haziran Perşembe 18 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4 Gün 1 Gün 9 Gün 18 Ağustos Cumartesi 27 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı* 1 Gün 1 Gün 4 Gün 30 Ağustos Perşembe 9 Eylül Pazar 29 Ekim* 1,5 Gün - 3 Gün 27 Ekim Cumartesi 30 Ekim Salı



2019 Resmi tatil günleri, hem kutlamalara ve anma günlerine katılmak için hem de tatil fırsatlarını değerlendirek için oldukça önemli. Dini, milli bayramlarda ve yılbaşında resmi tatil ilan ediliyor. 2019 yılında resmi tatiller hangi güne denk geliyor? diyenler ve tatil fırsatı yakalamak isteyenler için listeledik!

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2019 – Salı

1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.

23 Nisan 2019 – Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.

1 Mayıs 2019 – Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.

19 Mayıs 2019 – Pazar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.

2019 Ramazan Bayramı Hangi Gün?

2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Haftasonu tatiliyle birlikte 6 günlük bir ramazan bayramı tatili sizleri bekliyor.

15 Temmuz 2019 – Pazartesi

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı Hangi Gün?

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. 5 günlük bayram tatili boyunca Kurban Bayramı turlarına katılabilirsiniz.

30 Ağustos 2019 – Cuma

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.

29 Ekim 2019 – Salı

29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını kutlayacağız. Salı gününe denk gelen bu günde kutlamalara katılabilir ya da pazartesi günü için izin alarak 4 günlük bir sonbahar tatili planı yapabilirsiniz. 29 Ekim otelleri arasından rezervasyon yaparak konsept otellerde tatil yapma imkanını elde edebilirsiniz.

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