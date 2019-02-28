İstanbul'da ulaşım için bir yenilik daha. Kabataş'tan Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Mahmutbey'e, Mahmutbey'den Esenyurt'a kadar uzanan yeni M7 metro hattı yakın zamanda vatandaşlara sunulacak.
M7 KABATAŞ-MECİDİYEKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kabataş-Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik ve sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın 2.etabı olarak inşa edilmektedir ve 7km uzunluğundadır. Alsim Alarko San. ve Tic. Tes. AŞ yükleniciliğinde 27.05.2015 tarihinde başlayıp 369.000.000.00€ harcanan metro hattına ilk tren 15 Ocak'ta Tekstilkent bölgesinde raylara çıkarıldı. Güvenli bir ulaşım için en az 6 ay denenecek test sürüşlerine Şubat ayında başlandı, bu yılın son aylarına doğru vatandaşların kulanımına açılması bekleniyor.
M7 KABATAŞ-MECİDİYEKÖY METRO HATTI DURAKLARI NELER?
KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-YILDIZ-FULYA-MECİDİYEKÖY
M7 KABATAŞ-MECİDİYEKÖY METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR
Kabataş istasyonunda T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ve deniz işletmeleri ile,
Beşiktaş istasyonunda deniz işletmeleri ile,
Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile entegrasyon sağlanacaktır.
İstanbul raylı sistemler haritası için lütfen tıklayınız.
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