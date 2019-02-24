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Doğum günleri aynı
Christian Bale “Vice” filmiyle Oscar'a bir kez daha aday... Filmde Başkan George W. Bush'un yardımcısı Dick Cheney'yi canlandırıyor.
Bale ile Cheney'in ortak özellikleri aynı günde, 30 Ocak'ta doğmuş olmaları... Ama başka bir ortak noktaları yok. Özellikle politik görüşleri taban tabana zıt...
Yedinci adaylık Oscar getirecek mi?
Glenn Close, “The Wife” filmiyle Oscar'a bu yıl 7'nci kez aday ama ne yazık ki şu ana kadar evine götürebildiği tek bir Oscar heykelciği dahi yok... Kendisi bu yıl, en iyi kadın oyuncu ödülünün en büyük favorisi. Peki, ya yine kazanamazsa?
İşte o zaman “çok kez aday olup Oscar kazanamayan oyuncular” listesindeki önlenemez yükselişi devam edecek... Bu yıl 6'ncı kez aday olan Amy Adams ise kazanamazsa Close'u yakından izlemeyi sürdürecek.
Birlikte 3 kez Oscar adayı oldular
Amy Adams ve Christian Bale “Vice” filmindeki performanslarıyla oyunculuk kategorilerinde Oscar'a aday olmayı bir kez daha başardılar. Bunu, daha önce 2 defa daha yapmışlardı...
İki yıl sonra aynı Oscar'a ulaşabilecek mi?
Mahershala Ali, “Yeşil Rehber”deki (Green Book) performansıyla bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ının favorisi... İki yıl önce aynı ödülü “Ay Işığı” (Moonlight) ile kazanmıştı.
Bu yıl da kazanırsa Tom Hanks'den sonra aynı Oscar'ı bu kadar çabuk kazanan ikinci erkek oyuncu olacak. Tom Hanks, “Forrest Gump” ve “Philadelphia” filmleriyle 1994 ve 1995'te üst üste iki kez en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
Adını aldığı grupla rakip oldu
Bu yıl en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday olan Lady Gaga, şöhrete ulaştığı “sahne ismi”ni, Queen'in hit şarkısı “Radio Gaga”dan almıştı. Queen grubuna hayrandı.
Başrolünde oynadığı “Bir Yıldız Doğuyor”, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'nin hayat hikâyesini anlatan “Bohemian Rhapsody” ile birlikte en iyi film kategorisinde bu yıl Oscar için yarışıyor...
Gerçek karakterlerin fazlalığı
Hem başrol hem de yardımcı erkek oyuncu kategorilerinde bu yıl 5 adaydan 4'ü gerçek karakterleri canlandırıyorlar. Sözgelimi Rami Malek'i Freddie Mercury, Christian Bale'i Dick Cheney, Willem Dafoe'yu Van Gogh, Sam Rockwell'i ise George W. Bush olarak seyrediyoruz.
Her iki kategorideki iki hayali karakter ise aynı filmden, “Bir Yıldız Doğuyor”dan geliyor: Bradley Cooper ve Sam Elliott... Diğer 8 aktör, gerçekten yaşamış karakterleri oynuyorlar.
İlk filmiyle Oscar'a aday oldu
“Roma”, Oscar'a aday olan başrol oyuncusu Yalitza Aparicio'nun ilk filmi... Bir oyuncunun ilk filmiyle Oscar'a aday olması kuşkusuz rüya gibi bir şey....
Ama Aparicio'dan önce de bunu başaranlar var. Quvenzhane Wallis (Beasts of the Southern Wild - 2013),Gabourey Sidibe (Precious - 2009) ve Hailee Steinfeld (True Grit - 2010).
10 kez aday ve yine favori değil
Ruth Bader Ginsburg'un hayatını anlatan belgesel türündeki “RBG” filmindeki “I'll Fight” şarkısıyla en iyi özgün şarkı dalında Akademi Ödülü'ne aday olan Diane Warren, ilk Oscar'ını kazanma umuduyla bu yıl 10'ncu kez törene katılacak ama ne yazık ki favori değil.
Diane Warren geçen yıl da adaydı...
Ah, nerde o eski günler!
“Sihirli Dadı: Mary Poppins” bu yıl 4 dalda Oscar'a aday ve hiçbirisinde favoriler arasında değil. 1965 yılında ilk “Mary Poppins” 13 dalda Oscar adayıydı.
En iyi film ödülünü bir başka müzikale, “My Fair Lady”ye kaptırsa da o gece 5 Oscar kazanmayı başarmıştı. Yıllar sonra gelen devam filminin ise açıkçası çok fazla Oscar şansı yok.
Ezber bozan 2 film
Film şirketleri Oscar'da iddialı olan yapımlarını genellikle sonbahar döneminde gösterime girer. Ne var ki, son yıllarda, bu kural bozulmaya başladı.
Geçen yıl “Get Out” şubat ayında gösterime girmişti. Bu yıl 7 dalda Oscar'a aday olan “Black Panther” geçtiğimiz mart ayında vizyondaydı. 6 dalda Oscar'a aday olan “Karanlıkla Karşı Karşıya” (BlacKkKlansman) ise seyircilerle ağustosta buluştu.
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