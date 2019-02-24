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Yedinci adaylık Oscar getirecek mi?

Glenn Close, “The Wife” filmiyle Oscar'a bu yıl 7'nci kez aday ama ne yazık ki şu ana kadar evine götürebildiği tek bir Oscar heykelciği dahi yok... Kendisi bu yıl, en iyi kadın oyuncu ödülünün en büyük favorisi. Peki, ya yine kazanamazsa?