2018 yılının geride kalmasına artık günler kaldı. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, bugün 2019 yıllık burç yorumlarına Kova ile devam etti. İşte 2019 Kova burcu yorumu...
1
1|30
Bu yıl kişisel gelişim konularında ilginiz artabilir. Geçmişten gelen travmaların izleri son bir defa yüzeye çıkarak nihai olarak temizlenecektir. Kazanımlarınız, deneyimleriniz vasıtasıyla hayatın size sunduklarını anlama ve değerlendirme dönemindesiniz. Ruhsal bütünlük yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.
2
2|30
Dogmatik ve saplantılı tavırlardan özgürleşebilirsiniz. Dikkatiniz yıl boyunca içe dönecek. Sorunların kökten çözümü bağımlılıklarınızı aşma imkanlarınız olacaktır. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gözden geçirip deneyimlerinizi anlamlandırabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir.
3
3|30
Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Mart ayına kadar zihinsel üretiminiz yoğun. Yeni teoriler geliştirebilirsiniz. Yaygın görüşlerin dışında kendi felsefenize katkı sağlayan eğitim imkanlarınız olabilir.
4
4|30
Yaşamda hedefleri gözden geçirip hızlı ilerleyebilirsiniz. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği arzunuz artacaktır.
5
5|30
Finansal konularda çabaya bağlı artış olacaktır. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Jüpiter’in 11’inci evde bulunması sebebiyle uzun süredir var olan arzuları gerçekleştirme gücünüz olacaktır.
6
6|30
Şimdiye kadar vizyon edindiyeseniz uygulamak için koşullar elverişli. İşten gelen gelirde artış olabilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Günlük işlerde enerjiniz artar. Aşk ve evlilik konularında imkanlar gelişebilir. Gebelik ve çocuk şansı olabilir. Yaratıcılığınız ve hayalgücünüz artacaktır.
7
7|30
SAĞLIK: Dolaşım hassasiyetleri, sindirim sorunları olabilir. Sağlık evinize görünüm yapan ağır gezegenler kronik sorunları tetikleyebilir. Kemikler, eklemler, dişler ve cilt sorunları yaşanabilir.
17 Mayıs-1 Temmuz: Görevler, hizmetler, sağlık, evcil hayvanlar konusunda gelişmeler olası. Sağlığa dikkat edin. Zihin beden dengesizliği yaşanabilir. Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacanız artabilir. Ailenizin sağlık konularıyla da meşgul olabilirsiniz.
9
9|30
EĞİTİM /BECERİLER/HEDEFLER: Uzmanlık gerektiren konularda yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Geçerliliğini yitirmiş hedefleri sene boyunca bırakacaksınız. Yenilenme arzunuz yüksek. Bu arzuyu karşılayan sosyal ve finansal imkanlar gelişebilir.
10
10|30
Sene boyunca araştırılmış, emek verilmiş hedeflerinizden sonuç alacaksınız. Manevi değerlerin ağırlık kazanacağı, huzur arzunuzun artacağı görülüyor. Kendinizi, sağlığınızı çok zorlamadan ve zihni dağıtmadan ilerlemek önemli. Yurtdışı, yabancılar, yabancı diller, konusunda gelişmeler eğitim fırsatlarınız olabilir. Kendinizi geliştireceğiniz sosyal gruplara, derneklere üye olabilirsiniz.
11
11|30
1 Ocak- 14 Şubat: Öğrenme, öğretme, eğitim, kısa yolculuklar, ticari faaliyetlerde gelişmeler olabilir. Pratik fikirler gelişebilir. Ukalalık, pratik olmayan soyut düşüncelerden kaçınmakta fayda var. Aşırı hareket nedeniyle zihinsel dağınıklık yaşanabilir.
12
12|30
1 Nisan-16 Mayıs: Neşe veren uğraşlar, yaratıcı beceriler, çocuklar, spor alanlarında gelişmeler yaşanabilir. Rekabet duygunuz artabilir. Çocuksu kişisel dramaları sürdürürseniz yaşamdan keyif alamama, sinirsel gerginlik, değersizlik duygusu hakim olur.
13
13|30
15 Mayıs- 6 Haziran: Yeni eğitimler, uzmanlık gerektiren konularda gelişmeler olası.
14
14|30
5 Ekim - 19 Kasım: Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yükseköğrenim, üniversite, hukuki konularda gelişmeler olası. Yolculuk planları harekete geçebilir. Bekleyen davalar sonuçlanabilir. Uzaktaki yakınlarınızla haberleşebilirsiniz. 31 Ekim-20 Kasım arası Merkür retrosu nedeniyle planların bu tarihten önce yapılması faydalı olur.
AŞK/ İLİŞKİLER/ EVLİLİK: Aşk ve evlilik konularında imkanlar gelişebilir. Gebelik ve çocuk şansı olabilir. Yaratıcılığınız ve hayalgücünüz artacaktır. İlişkilerde adil olmak ve dengeyi korumalısınız. Romantik konularda talihiniz sene boyunca yüksek.
16
16|30
11 Ocak-4 Şubat: romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz.
17
17|30
1-27 Mart: Uzun soluklu ilişkiler, evlilikler olası. Sizi anlayan değer yaratan insanlarla tanışabilirsiniz.
18
18|30
Temmuz-18 Ağustos: Eş, partner ilişkilerinde gelişmeler olası. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak önemli. Gelir getirici anlaşmalar olabilir. Anlaşmanın ön hazırlığını yapmak ve yürürlüğe koymak için merkür retrosunun bitişini beklemek yerinde olur. ( 7 Temmuz-1 Ağustos)
19
19|30
KARİYER /İŞ /PARA: Finansal konularda çabaya bağlı artış olacaktır. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir.
20
20|30
Jüpiter’in 11’inci evde bulunması sebebiyle uzun süredir var olan arzuları gerçekleştirme gücünüz artacak. Şimdiye kadar vizyon edindiyseniz uygulamak için koşullar elverişli. İşten gelen gelirde artış olabilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Günlük işlerde enerjiniz artar. Yeni gruplara, derneklere üye olabilirsiniz.
21
21|30
15 Şubat-31 Mart: Ev, aile, ebeveynler, taşınmazlar konusunda gelişmeler olabilir. Kariyer alanına odaklanmak önemli. Sosyal statüye önem verin. Çocukluk koşullanmalarına taılıp kaldıysanız doyumsuz tutumlar sergileyebilirsiniz.
19 Ağustos-4 Ekim: Ortak gelirler alanında hareket söz konusu. Sindirim hassasiyetleri yaşanabilir. Sağlık sorunlarına karşı duyarlı olun. Bu süreçte harcamalarda tutumlu olmak, kriz yaratan tutumlardan kaçınmak faydalı olur.
23
23|30
20 Kasım- Ocak 2020: Saygınlık, sosyal statü, otorite ile ilgili konular ve kariyer alanında gelişmeler yaşanabilir. Yer değişikliği hareket arzunuz artabilir. Ev aile konularında gelişmeler yaşanabilir.
24
24|30
RETRO GEZEGENLER VE ETKİLERİ MERKÜR
5 Mart-28 Mart balık burcunda retro 2nci evde. Maddi konular üretim lanlarında aksamalar yaşanabilir.
25
25|30
7 Temmuz-1 Ağustos: Aslan burcunda ilişkiler alanında hassasiyetler, anlaşmazlıklar anlaşma ve sözleşmelerde aksamalar olası. Birlikte çalıştığınız insanlarla geçmişten gelen konular gündem olabilir. 31 Ekim-20 Kasım Akrep burcunda Kariyer alanında bekleten durumlar olabilir.
26
26|30
JÜPİTER
10 Nisan-11 Ağustos Yay burcunda olacak. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair öncelklerinizi gözden geçireceksiniz. Romantik konularda geçmiş ilişkiler gündem olabilir. Bu dönemde riskli yatırımlar yapmaktan kaçınmak gerekir.
27
27|30
SATÜRN
30 Nisan-18 Eylül Oğlak burcunda retro. Geçmişten gelen sağlık sorunları, psikolojik problemler açığa çıkabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissederken koşulalrdan çıkmak için çabanız ve enerjiniz olacaktır.
28
28|30
URANÜS
12 Ağustos-1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği arzunuz artacaktır.
21 Haziran-27 Kasım Balık burcunda retro. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir.
30
30|30
PLÜTON
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retroda. Kısıtlandığınız konularda zorunlu yüzleşmelerle sonuç alabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir. Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz.
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